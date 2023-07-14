14 липня Апеляційний комітет Української асоціації футболу виніс рішення стосовно дискваліфікації Вадима Червака. 23-річний гравець повинен був перебувати поза футболом 6 місяців.

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Але колишній футболіст Полісся подав апеляцію, яку задовольнила УАФ. На засіданні врахували особисті вибачення перед арбітринею, відсутність злого наміру у його діях та правову аргументацію апелянта.

У підсумку дискваліфікація була скорочена до 3 місяців. А це означає, що вже у 1-му турі УПЛ Червак зможе зіграти за харківський Металіст 1925, з яким нещодавно підписав контракт. До речі, базова дата 1 туру – 29 липня. Суперником харків'ян буде донецький Шахтар.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року під час матчу Полісся – Металург Вадим Червак штовхнув арбітриню Софію Причину через незгоду з її рішенням стосовно непризначеного пенальті. За це футболіст отримав вилучення та був дискваліфікований на пів року.

До слова. На підвищення піде і Софія Причина. В новому сезоні арбітриня судитиме матчі УПЛ.