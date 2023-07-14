У наступному сезоні-2023/2024 призначення на матчі не отримають одразу п'ять суддів – Анатолій Абдула, Євген Арановський, Сергій Бойко, Олександр Дердо та Володимир Володін. В УАФ оголосили про закінчення їх арбітерської кар'єри.

Читайте також Відповідальна ноша: ще дві українські бригади арбітрів отримали призначення на єврокубки

Суддівські зміни в УАФ

На сайті Асоціації повідомили, що таке рішення прийняте "У зв’язку з перевищенням вікового цензу та/або максимально допустимого перебування у відповідній категорії, а також з метою дотримання стратегічного курсу на омолодження корпусу арбітражу України".

Цікаво! Сергій Бойко отримав призначення на матч MLS між Нешвіллом та Філадельфією (0:2). Однак там роботою українського арбітра залишились незадоволені.

Комітет арбітрів УАФ подякував суддям за багаторічну роботу та внесок у розвиток українського футболу.

Натомість 10 суддів отримали підвищення із ПФЛ до рівня поєдинків УПЛ. У новому сезоні на матчах зможуть працювати: Афанасьєв Олександр, Дьордь Назарій; Заброда Клим, Задіран Сергій, Кальонов Олександр, Козорог Крістіна, Причина Софія, Райда Михайло, Резніков Денис та Євтухов Дмитро.

Серед них виділяється прізвище Софії Причини, у якої нещодавно попросив вибачення колишній футболіст Полісся, який перебуває на перегляді у Металіста-1925, Вадим Червак. Гравець штовхнув арбітриню у матчі Полісся – Металург Запоріжжя. Після вибачень Черваку можуть скоротити 6-місячну дискваліфікацію або навіть змінити її на умовну.