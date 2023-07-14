14 июля Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение по дисквалификации Вадима Червака. 23-летний игрок должен был находиться вне футбола 6 месяцев.

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Но бывший футболист Полесья подал апелляцию, удовлетворенную УАФ. На заседании учли личные извинения перед женщиной-арбитром, отсутствие злого умысла в его действиях и правовой аргументации апеллянта.

В результате дисквалификация была сокращена до 3 месяцев. А это значит, что уже в 1-м туре УПЛ Червак сможет сыграть за харьковский Металлист 1925, с которым недавно подписал контракт. Кстати, базовая дата 1 тура – 29 июля. Соперником харьковчан станет донецкий Шахтер.

Напомним, что в апреле 2023 года во время матча Полесья – Металлург Вадим Червак толкнул арбитра встречи Софию Причину из-за несогласия с ее решением относительно неназначенного пенальти. За это футболист получил удаление и был дисквалифицирован на полгода.

К слову. На повышение пойдет и София Причина. В новом сезоне женщина-арбитр будет судить матчи УПЛ.