Перед товариським матчем Металіст 1925 – Верес Вадим Червак зустрівся з арбітринею Софією Причиною, яка повинна була судити спаринг. Ексгравець Полісся подарував чарівній дівчині букет троянд та особисто попросив вибачення за свій вчинок.
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Крапка у скандалі
Арбітриня прийняла щиросердні вибачення футболіста. Про це вона написала у своєму Instagram.
Помилятись можуть всі… Визнати помилку - одиниці. Думаю, на цьому можна ставити крапку,
– написала Софія Причина.
Софія Причина з квітами від Вадима Червака / ФК Металіст 1925
Тепер варто чекати реакції КДК, який повинен скоротити 6-місячну дискваліфікацію Червака або замінити її на умовну.
До речі, Вадим Червак зіграв у спарингу за Металіст 1925. В новому сезоні 23-річний футболіст гратиме харківський клуб. Напередодні він уклав контракт до липня 2025 року.
Неприємний інцидент
- Нагадаємо, що під час квітневого матчу Першої ліги Полісся – Металург Червак штовхнув у спину арбітриню Софію Причину через спірний момент з призначення пенальті. Одразу після поєдинку Вадим просив вибачення у арбітрині. Проте це не врятувало молодого футболіста від покарання.
- Керівництво Полісся розірвало контракт з перспективним захисником, а КДК УАФ дискваліфікував його на 6 місяців. Гравець вже подав апеляцію на скорочення терміну дискваліфікації.