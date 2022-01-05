УАФ визначилася з найкращим сейвом 2021 року: відео неймовірного спасіння воріт
5 січня 2022 , 17:03Читать новость на русском
Джерело:інстаграм УАФ
Українська асоціація футболу визначила найкращий сейв на рівні збірних країни минулого року. Переможцем став голкіпер головної команди країни Георгій Бущан.
Сейв року від Бущана
УАФ відзначила його сейв у матчі заключного туру відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.
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Наприкінці першого тайму Бущан врятував свої ворота після розіграшу кутового та завершального удару головою. "Синьо-жовті" не пропустили до перерви, а після відпочинку двічі забили (зусиллями Зінченка та Довбика).
- Ця перемога залишила команді Олександра Петракова шанси поїхати на чемпіонат світу 2022 року в Катар. Для цього у березні треба обіграти збірну Шотландії, а у разі успіху – переможця пари Уельс – Австрія.
"Сейв 2021 від Георгія Бущана. Браво!", – підпис під відео.
Відео сейву Бущана