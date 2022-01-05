Польща несподівано залишилася без наставника після відходу Паулу Соузи у бразильський Фламенго. Серед претендентів на цю посаду раніше називали Фабіо Каннаваро і Андреа Пірло.

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Польський футбольний союз (PZPN) продовжує шукати нового тренера збірної, ім'я якого планують назвати 19 січня. За інформацією ЗМІ, Кулеша хоче зробити робочу пропозицію Шевченкові.

Польська преса смакує призначенням Шевченка перед матчем з Росією

Польща гратиме у плей-оф за вихід на ЧС-2022: у першому раунді – проти Росії, у разі перемоги, то у фіналі – проти Чехії або Швеції.

Офіційних контактів між поляками та українським тренером ще не було. При цьому, президент Польського футбольного союзу готовий почекати на Андрія Шевченка до кінця сезону 2021/22.

Тоді у березневому плей-офф проти Росії "Кадрою" керуватиме хтось інший. Втім, польська преса вже смакує потенційне протистояння Шевченка з Росією в "Лужниках". Постать української легенди явно додала б напруги півфіналу плей-офф.

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