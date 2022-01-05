Сейв года от Бущана

УАФ отметила его сейв в матче заключительного тура отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

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В конце первого тайма Бущан спас свои ворота после розыгрыша углового и завершающего удара головой. "Сине-желтые" не пропустили до перерыва, а после отдыха дважды забили (усилиями Зинченко и Довбика).

Эта победа оставила команде Александра Петракова шансы поехать на чемпионат мира 2022 года в Катар. Для этого в марте нужно обыграть сборную Шотландии, а в случае успеха – победителя пары Уэльс – Австрия.

"Сэйв 2021 от Георгия Бущана. Браво!", – подпись под видео.

Видео сейва Бущана