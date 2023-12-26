Мовний скандал в українському футболі: суддів УПЛ попередили про санкції

Українська асоціація футболу застосувала дисциплінарні санкції у вигляді попередження до суддів. Йдеться про арбітрів, які використовували недержавну мову під час матчів УПЛ.

Керівний футбольний орган відреагував на звернення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Про це йдеться у листі УАФ за підписом першого віцепрезидента Асоціації Анатолія Дем’яненка.

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Звернення Лучано Лучі

Повідомляється, що голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі "жорстко застеріг" арбітрів УПЛ, асистентів арбітрів та спостерігачів арбітражу УПЛ щодо неприпустимості використання недержавної мови на футбольних матчах і вкотре попередив про необхідність суворого дотримання мовного законодавства.

За його словами, у випадку недотримання вимог та положень арбітрами Комітет буде змушений застосовувати до порушників дисциплінарні заходи, в тому числі відсторонення від проведення матчів.

Згідно з українським законодавством, спортивні заходи, зокрема міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Також державною мовою виконуються інформаційні та інші оголошення. Під час міжнародних заходів такі оголошення можуть дублюватися іншими мовами.

Також у листі зазначили, що у 2023 році на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло понад 60 звернень громадян щодо ознак порушення мовного закону у сфері спорту.