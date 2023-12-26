Керівний футбольний орган відреагував на звернення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Про це йдеться у листі УАФ за підписом першого віцепрезидента Асоціації Анатолія Дем’яненка.

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Звернення Лучано Лучі

Повідомляється, що голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі "жорстко застеріг" арбітрів УПЛ, асистентів арбітрів та спостерігачів арбітражу УПЛ щодо неприпустимості використання недержавної мови на футбольних матчах і вкотре попередив про необхідність суворого дотримання мовного законодавства.

За його словами, у випадку недотримання вимог та положень арбітрами Комітет буде змушений застосовувати до порушників дисциплінарні заходи, в тому числі відсторонення від проведення матчів.

Згідно з українським законодавством, спортивні заходи, зокрема міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Також державною мовою виконуються інформаційні та інші оголошення. Під час міжнародних заходів такі оголошення можуть дублюватися іншими мовами.

До слова. Також у листі зазначили, що у 2023 році на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло понад 60 звернень громадян щодо ознак порушення мовного закону у сфері спорту.