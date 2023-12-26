Руководящий футбольный орган отреагировал на обращение Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя. Об этом говорится в письме УАФ за подписью первого вице-президента Ассоциации Анатолия Демьяненко.

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Обращение Лучано Лучи

Сообщается, что председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи "жестоко предостерег" арбитров УПЛ, ассистентов арбитров и наблюдателей арбитража УПЛ по поводу недопустимости использования негосударственного языка на футбольных матчах и в очередной раз предупредил о необходимости строгого соблюдения языкового законодательства.

По его словам, в случае несоблюдения требований и положений арбитрами, Комитет будет вынужден применять к нарушителям дисциплинарные меры, в том числе отстранение от проведения матчей.

Согласно украинскому законодательству, спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Также на государственном языке выполняются информационные и другие объявления. При международных мероприятиях такие объявления могут дублироваться на других языках.

К слову. Также в письме отметили, что в 2023 году в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило более 60 обращений граждан по признакам нарушения языкового закона в сфере спорта.