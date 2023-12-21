Російська агресія проти України триває майже два роки. Щодня від ракет та снарядів окупантів гинуть мирні громадяни. Проте в Сербії намагаються не помічати злочинів свого давнього союзника. Балканська країна вирішила піти назустріч терористам та погодилася на проведення товариського футбольного матчу.

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Недопустимо повертати Росії в цивілізовану футбольну сім'ю

Толерантність до намірів країни-агресорки проявили в УЄФА, де погодили проведення спарингу.

Українська асоціація футболу звернулася офіційним листом до ФІФА, УЄФА та Футбольного союзу Сербії, в якому закликали не допустити проведення товариського матчу в Москві. УАФ вкотре нагадала про відсторонення російських команд від змагань під егідою УЄФА та ФІФА, яке діє з лютого 2022 року. Тож вкрай важливо дотримуватися ізоляції агресорів.

Ми також хотіли б звернути увагу колег з футбольної асоціації Сербії, що російська терористична держава все ще продовжує здійснювати жахливі воєнні злочини в Україні, завдаючи руйнівного впливу також на природу та економіку сусідніх країн, тому абсолютно неприпустимо дозволяти командам з Росії повертатися у футбольну сім'ю цивілізованого світу, оскільки це фактично означає співпрацю з режимом терористів і заохочення його продовжувати свої дії надалі,

– йдеться у листі УАФ.

Що відомо про матч Росія – Сербія