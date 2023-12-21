Російська агресія проти України триває майже два роки. Щодня від ракет та снарядів окупантів гинуть мирні громадяни. Проте в Сербії намагаються не помічати злочинів свого давнього союзника. Балканська країна вирішила піти назустріч терористам та погодилася на проведення товариського футбольного матчу.
До теми ФІФА та УЄФА закрили очі: Росія вперше з початку війни зіграє матч з європейською збірною
Недопустимо повертати Росії в цивілізовану футбольну сім'ю
Толерантність до намірів країни-агресорки проявили в УЄФА, де погодили проведення спарингу.
Українська асоціація футболу звернулася офіційним листом до ФІФА, УЄФА та Футбольного союзу Сербії, в якому закликали не допустити проведення товариського матчу в Москві. УАФ вкотре нагадала про відсторонення російських команд від змагань під егідою УЄФА та ФІФА, яке діє з лютого 2022 року. Тож вкрай важливо дотримуватися ізоляції агресорів.
Ми також хотіли б звернути увагу колег з футбольної асоціації Сербії, що російська терористична держава все ще продовжує здійснювати жахливі воєнні злочини в Україні, завдаючи руйнівного впливу також на природу та економіку сусідніх країн, тому абсолютно неприпустимо дозволяти командам з Росії повертатися у футбольну сім'ю цивілізованого світу, оскільки це фактично означає співпрацю з режимом терористів і заохочення його продовжувати свої дії надалі,
– йдеться у листі УАФ.
Що відомо про матч Росія – Сербія
- Зазначимо, що за два роки війни жодна європейська збірна не погоджувалася на матч з Росією. Переважно країна-терорист проводила поєдинки проти представників Азії та Африки.
- За інформацією російських ЗМІ, матч Росія – Сербія запланований на березень 2024 року. Гра відбудеться в Москві на стадіоні "Динамо". Балканська збірна розглядає поєдинок в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024.