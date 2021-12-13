УАФ офіційно продовжила контракти з Ротанем та іншими тренерами збірних України

Комітет національних збірних Української асоціації футболу надав виконкому пропозиції стосовно подовження строку дії контрактів з чинними головними тренерами молодіжної та юнацьких команд країни.

Нову угоду отримав наставник молодіжної команди Руслан Ротань. Також продовжать роботу троє тренерів юнацьких колективів.

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Йдеться про Володимира Єзерського, який продовжить поєднувати пости у збірних 2002-го та 2006 років народження. Також контракт продовжено з Олегом Кузнєцовим (2005 р.н.) та Сергієм Нагорняком (2004 р.н.).

Що відомо про роботу Ротаня