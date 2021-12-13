Нову угоду отримав наставник молодіжної команди Руслан Ротань. Також продовжать роботу троє тренерів юнацьких колективів.
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Йдеться про Володимира Єзерського, який продовжить поєднувати пости у збірних 2002-го та 2006 років народження. Також контракт продовжено з Олегом Кузнєцовим (2005 р.н.) та Сергієм Нагорняком (2004 р.н.).
Що відомо про роботу Ротаня
- Руслан Ротань очолив молодіжну збірну України наприкінці 2018 року. Під його керівництвом команда U-21 провалила відбір до Євро-2021.
- Після 6-ти турів кваліфікації на Євро U-23 українці розташувались на другій сходинці у групі H. Підопічні Ротаня на три очки поступаються французам.