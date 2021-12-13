Одразу після операції Пятов із лікарняного ліжка звернувся до своїх фанатів.

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"Відпустка почалася не з моря... Відразу заспокою всіх, хто злякався. Все добре. Планова операція", – написав Пятов у соцмережах і показав фото прооперованої руки.



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