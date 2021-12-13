Одразу після операції Пятов із лікарняного ліжка звернувся до своїх фанатів.
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"Відпустка почалася не з моря... Відразу заспокою всіх, хто злякався. Все добре. Планова операція", – написав Пятов у соцмережах і показав фото прооперованої руки.
Андрій Пятов переніс операцію / Скриншоти з інстаграму воротаря
Що відомо про сезон Пятова
- Цього сезону Пятов провів 12 матчів за Шахтар у всіх турнірах. Востаннє він з'являвся на полі в поєдинку проти Шерифа в Лізі чемпіонів, але був замінений на 86-й хвилині.
- Шахтар невдало виступив у Лізі чемпіонів, де посів останнє місце у групі та залишився без єврокубкової весни. Але донецька команда завершилася першу частину чемпіонату України на першому місці, випереджаючи Динамо на два очки.