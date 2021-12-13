Новое соглашение получил наставник молодежной команды Руслан Ротань. Также продолжат работу трое тренеров юношеских коллективов.

Смотрите также Голкипер сборной Украины неожиданно перенес операцию

Речь идет о Владимира Езерском, который продолжит совмещать посты в сборных 2002-го и 2006 годов рождения. Также контракт продлен с Олегом Кузнецовым (2005 г. р.) и Сергеем Нагорняком (2004 г. р.).

Что известно о работе Ротаня