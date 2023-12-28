Офіційно: Андрій Шевченко – єдиний кандидат на посаду президента УАФ

У четвер, 28 грудня, відбулось засідання робочої групи з перевірки відповідності кандидатів на посаду президента УАФ, які висунули свою особу. В усіх протоколах на посаду очільника Української асоціації футболу висунуто єдиного кандидата.

Мова йде про колишнього тренера збірної України, володаря "Золотого м'яча" та медійне обличчя нашої країни Андрія Шевченка. У ході засідання робочої групи дійшли висновку, що кандидатура Андрія Миколайовича, якого висунули 14 постійних членів Асоціації, є єдиною на посаду нового президента УАФ.

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Його кандидатура відповідає усім вимогам та критеріям, які встановлені Статутом Української асоціації футболу для претендентів на крісло очільника керівного футбольного органу.

УАФ вже повідомила ФІФА та УЄФА про результати засідання робочої групи.

За рішенням Виконавчого комітету УАФ позачерговий XXVI Конгрес Асоціації відбудеться 25 січня 2024 року в Будинку футболу у Києві. Початок о 12:00.

Відзначимо, що Шевченко може змінити на цій керівній посаді Андрія Павелка, який продовжує сидіти у львівському СІЗО. Павелка звинувачують у розкраданні грошей та корупції щодо будівництва заводу із виготовлення штучного газону.

Ще раніше журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що Шевченко залишиться єдиним кандидатом на цю посаду в УАФ. Так і сталось. Також у ЗМІ була інформація, що довіра та підтримка до колишнього футболіста лише зростає. Кандидатуру Андрія Миколайовича особисто та публічно підтримав нинішній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров.

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