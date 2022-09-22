Шевченко офіційно безробітний

У Дженоа повідомили про розірвання контракту з українським тренером Андрієм Шевченком. У повідомленні йдеться, що відповідне рішення уклали за обопільною згодою сторін.

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Український фахівець очолив клуб у листопаді 2021 року, але був звільнений вже в січні 2022-го. Весь цей час він перебував на контракті з клубом.

При українському наставнику команда провела 11 матчів – 7 поразок, 3 нічиї та 1 перемога.

Клуб за підсумками минулого сезону вилетів в серію Б.

15 січня Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера Дженоа. Про причину звільнення керівництво "грифонів" не повідомило.

Раніше повідомлялося, що Дженоа матиме заплатити тренерському штабу українця близько 20 мільйонів євро за дострокове припинення співпраці.

Чим займається Шевченко зараз

Ще раніше Шевченко запевняв, що не планує відновлювати тренерську кар'єру, поки в Україні триває війна. всі свої сили він спрямовує на допомогу батьківщині.

Фонд Мілана разом з Андрієм Шевченком візьмуть на себе зобов'язання зробити внесок у реконструкцію Центрального міського стадіону в Ірпені, який зазнав руйнувань внаслідок бомбардувань з боку російської армії.