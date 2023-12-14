25 січня 2024 року відбудеться позачерговий Конгрес УАФ. На ньому мають обрати нового голову організації замість Андрія Павелка.

До теми "Беру час на підготовку": Шевченко відреагував на пропозицію балотуватися у президенти УАФ

Головним кандидатом на його місце є легенда українського футболу Андрій Шевченко. Ексгравця Динамо, Мілана та Челсі висунули 14 з 27-ми постійних членів УАФ.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Шевченко залишиться єдиним кандидатом на посаду президента асоціації. Кількість членів УАФ, які підтримали Андрія Миколайовича, зросла до 18-ти. При цьому УПЛ офіційно утрималась від будь-якої підтримки.

Для того, щоб висунути нового кандидата, він має заручитись підтримкою як мінімум дев'яти членів. Але таких вже не лишилось, тому Шевченку достатньо буде на Конгресі отримати більшість голосів делегатів.

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Відзначимо, що чинний голова УАФ Андрій Павелко знаходиться у СІЗО. Чиновника звинувачують у корупції та відмиванні коштів при будівництві заводу з виробництва штучного газону.