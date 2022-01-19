Твій вихід, – Світоліна після перемоги на Australian Open мило передала естафету Монфісу
19 січня 2022 , 11:00Читать новость на русском
Джерело:твітер Set Tenis
Еліна Світоліна здобула перемогу у другому колі Australian Open. Українка передала вітання своєму чоловіку французькому тенісисту Гаелю Монфісу.
Мотивація від Світоліної
Еліна Світоліна мотивувала своєю перемогою Гаеля Монфіса. Українська тенісистка традиційно розписалась на камері.
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27-річна одеситка написала на об'єктиві та звернулась до чоловіка, який проведе свій другий матч 19 січня. Суперником Монфіса стане Александр Бублік із Казахстану.
Гаель, твій вихід,
– написала українка.
Світоліна звернулась до Монфіса / Кадр із відео
У своєму першому матчі Відкритого чемпіонату Австралії французький тенісист переміг аргентинця Федеріко Корія – 6:1, 6:1, 6:3.Важлива подія у житті! 16 липня 2021-го року відбулось весілля тенісистів. Святкування було у швейцарському Ньйоні.
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