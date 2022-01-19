Твій вихід, – Світоліна після перемоги на Australian Open мило передала естафету Монфісу

Еліна Світоліна здобула перемогу у другому колі Australian Open. Українка передала вітання своєму чоловіку французькому тенісисту Гаелю Монфісу.

Мотивація від Світоліної

Еліна Світоліна мотивувала своєю перемогою Гаеля Монфіса. Українська тенісистка традиційно розписалась на камері.

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27-річна одеситка написала на об'єктиві та звернулась до чоловіка, який проведе свій другий матч 19 січня. Суперником Монфіса стане Александр Бублік із Казахстану.

Гаель, твій вихід,

– написала українка.



Світоліна звернулась до Монфіса / Кадр із відео

У своєму першому матчі Відкритого чемпіонату Австралії французький тенісист переміг аргентинця Федеріко Корія – 6:1, 6:1, 6:3.