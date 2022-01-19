Мотивація від Світоліної
Еліна Світоліна мотивувала своєю перемогою Гаеля Монфіса. Українська тенісистка традиційно розписалась на камері.
До теми Світоліна на відмові суперниці продовжує боротьбу за трофей Australian Open
27-річна одеситка написала на об'єктиві та звернулась до чоловіка, який проведе свій другий матч 19 січня. Суперником Монфіса стане Александр Бублік із Казахстану.
Гаель, твій вихід,
– написала українка.
Світоліна звернулась до Монфіса / Кадр із відео
У своєму першому матчі Відкритого чемпіонату Австралії французький тенісист переміг аргентинця Федеріко Корія – 6:1, 6:1, 6:3.
- Світоліна у трьох сетах перемогла представницю Франції Армоні Тан. Суперниця Еліни відмовилась продовжувати гру після отримання травми.
- Наступною опоненткою українки стане білоруска Вікторія Азаренко.