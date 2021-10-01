"Туз у рукаві" Шерифа: скільки заробляє Вернидуб у клубі, який знищив Реал

Український тренер Шерифа Юрій Вернидуб став ледь не "богом" для Шерифа. При цьому наставник доволі скромно заробляє у клубі з Молдови.

Скромний тренер із шаленим результатом

Фінансові смаки 55-річного спеціаліста з України доволі скромні. У Шерифі Юрій Вернидуб отримує менше як 20 тисяч євро на місяць.

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За інформацією видання, українець отримує найменше серед тренерів клубів групи "D" у Лізі чемпіонів. Нагадаємо, що у цій групі змагаються Шериф, Шахтар, Реал та Інтер.

Оклад керманичів усіх трьох клубів коливається від 160 тисяч аж до одного мільйона євро на місяць. До прикладу, Вернидуб отримує у 25 разів меншу зарплату, ніж тренер Реала Карло Анчелотті.

Як повідомляє видання digisport.ro, у середньому футболісти команди з Молдови отримують 5-7 тисяч євро на місяць. Лідери чемпіона країни близько 15 тисяч євро, а молоді гравці, які лише підступаються до основної команди – близько однією тисячі євро.

Шериф – сенсація Ліги чемпіонів

Юрій Вернидуб переписав клубну історію. Українець став першим в історії команди тренером, який вивів Шериф у груповий раунд Ліги чемпіонів.

Чемпіон Молдови вже у стартовому домашньому матчі впевнено переграв донецький Шахтар із рахунком 2:0.

А от у другому турі сталась справжня сенсація, диво. Усі називають такий результат як завгодно. Шериф переграв іспанський Реал. "Королівський клуб" зганьбився, пропустивши переможний гол для суперника на останній хвилині основного часу. Відзначимо, що першими у рахунку забили також гості з Молдови. У підсумку – 1:2 Шериф несподівано повіз із Мадрида три очки.

Після двох турів Ліги чемпіонів Шериф очолив групу "D", залишивши за своєю спиною іменитих суперників.

Вернидуб очолює Шериф із грудня 2020 року. Під керівництвом наставника клуб зіграв 37 матчів та творить справжнє диво у єврокубках.