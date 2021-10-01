Врятував від поразки

Максим Коваль виступає за місцевий Аль-Фатех. 28-річний український голкіпер доволі частенько курйозно грає не на користь своєї команди, але у цьому матчі став справжнім героєм зустрічі.

До речі Ярмоленко – один із найгірших у грі з Рапідом: українець взяв участь у гольовій атаці

Страж воріт вгадав напрямок удару гравця Іттіфака, відбивши пенальті. 11-метровий удар був призначений вже на 14-й хвилині поєдинку. Матч завершився нульовою нічиєю. Коваль врятував команду на початку двобою, принісши вагомий внесок у позитивний результат.

Як Коваль відбив пенальті: відео

Після семи зіграних поєдинків клуб Коваля посідає 7 місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, у його актив 7 очок.