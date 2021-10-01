Врятував від поразки
Максим Коваль виступає за місцевий Аль-Фатех. 28-річний український голкіпер доволі частенько курйозно грає не на користь своєї команди, але у цьому матчі став справжнім героєм зустрічі.
До речі Ярмоленко – один із найгірших у грі з Рапідом: українець взяв участь у гольовій атаці
Страж воріт вгадав напрямок удару гравця Іттіфака, відбивши пенальті. 11-метровий удар був призначений вже на 14-й хвилині поєдинку. Матч завершився нульовою нічиєю. Коваль врятував команду на початку двобою, принісши вагомий внесок у позитивний результат.
Як Коваль відбив пенальті: відео
Після семи зіграних поєдинків клуб Коваля посідає 7 місце у чемпіонаті Саудівської Аравії, у його актив 7 очок.
- Український воротар виступає за Аль-Фатех із липня 2019 року.
- У новому сезоні Коваль зіграв 7 матчів, у яких пропустив 4 голи та відіграв 3 поєдинки на нуль.
- Угода українця з місцевим клубом розрахована до кінця червня 2022 року.