Перемоги лідерів і довгоочікуваний тріумф Вереса: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 23 туру

Четвірка грандів УПЛ без проблем перемогли у своїх матчах, зберігши статус-кво у боротьбі за найвищі місця. Натомість битва за останнє місце в Лізі конференцій обіцяє бути спекотною.

У суботу, 29 квітня, підійшов до закінчення 23 тур УПЛ. Він не був багатим на сенсації, але подарував вболівальників чимало голів, пише 24 канал.

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У 23 турі були зіграні всі вісім матчів, у яких було забито 26 голів. Це гарна результативність по турніру – 3,25 голи за гру. При цьому кожен з поєдинків подарував як мінімум два точних удари. Всі результати туру виглядають наступним чином:

Металіст – Динамо 1:3

Верес – Львів 3:2

Колос – Шахтар 1:3

Зоря – Чорноморець 3:1

Минай – Металіст 1925 1:1

Інгулець – Дніпро-1 0:2

Рух – Ворскла 1:1

Кривбас – Олександрія 2:1

Основні моменти 23 туру

Всі лідери таблиці здобули впевнені перемоги з різницею у два м'ячі. Це зберігло статус-кво у боротьбі за чемпіонство, Шахтар має +5 очок від Дніпра-1 при матчі в запасі у команди Кучера.

При цьому Динамо відстає від Зорі на ті ж п'ять балів. Нагадаємо, що третє місце дає путівку в Лігу Європи. Також загострилась боротьба за Лігу конференцій.

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Олександрія поступилась у лобовому поєдинку Кривбасу. Тепер її найближчі переслідувачі розташувались у чотирьохочковому діапазоні позаду.

Перемога над Львовом стала першою для Вереса за останні 12 матчів. Це дозволило рівненцям вибратись із зони плей-аут, куди опустився Минай. Підопічні Шарана не змогли подолати Металіст 1925.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 23 17 5 1 56-17 56 2 Дніпро-1 22 16 3 3 48-19 51 3 Зоря 23 15 4 4 48-28 49 4 Динамо 23 13 5 5 34-19 44 5 Олександрія 22 8 10 4 34-28 34 6 Кривбас 23 9 4 10 21-27 31 7 Ворскла 23 8 6 9 28-31 30 8 Колос 23 8 6 9 20-24 30 9 Металіст 1925 23 5 11 7 20-35 26 10 Інгулець 23 7 5 11 20-26 26 11 Верес 23 6 6 11 30-36 24 12 Чорноморець 23 5 8 10 23-32 23 13 Минай 23 5 8 10 17-27 23 14 Рух 23 4 8 11 23-35 20 15 Металіст 23 4 7 12 25-39 19 16 Львів 23 3 4 16 18-42 13

Найкращі бомбардири УПЛ:

Артем Довбик (Дніпро-1) – 20 Віталій Буяльський (Динамо) – 11 Таулян Сефері (Ворскла) – 11 Владислав Ванат (Динамо) – 9 Максим Прядун (Металіст) – 8 Назарій Русин (Зоря) – 8 Данило Сікан (Шахтар) – 8 Павло Оріховський (Колос) – 8

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Розклад 24 туру чемпіонату України: