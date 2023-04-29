Кривбас – Олександрія 2:1

Голи: Стецьков, 65, Микитишин, 81 – Мірошніченко, 90+2.

В одному з матчів суботи в УПЛ зустрічались Кривбас та Олександрія, пише 24 канал. Обидві команди можна назвати борцями за місця в єврокубках, адже підопічні Ротаня навесні здобули лише одну перемогу при семи нічиїх.

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Втім такий "мирний" синдром Олександрії не сильно допоміг його конкурентам. Одним із них є Кривбас, який мав непоганий хід у березні, але в останніх двох турах поступався аутсайдерам – Минаю та Чорноморцю.

Ударний другий тайм Кривбаса

Тому підопічним Вернидуба треба було перемагати, щоб залишатись у єврогонці. Перший тайм не був насичений моментами, тоді як після перерви Кривбас прорвало.

Рахунок відкрив Тимур Стецьков, який вдало опинився на дальній стійці під час виконання кутового. Захисник замкнув передачу від Задераки. А за десять хвилин до кінця матчу криворіжці подвоїли рахунок, Микитишин з другої спроби точно завершив позиційну атаку.

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Інтрига в боротьбі за Лігу конференцій

Олександрія ж змогла відквитати один м'яч завдяки замиканню Мірошніченка прострілу від Третьякова. Але на більше команда Ротаня не спромоглась. Це перша поразка наставника молодіжки біля керма Олександрії.

Такий результат дозволяє Кривбасу повернутись на шосту сходинку та скоротити відстань від "аграріїв" до трьох пунктів. У Олександрії ще є матч в запасі, але це буде виїзд до борця за чемпіонство Дніпра-1.

Відеоогляд матчу Кривбас – Олександрія: