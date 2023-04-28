Колос – Шахтар 1:3

Голи: Оріховський, 13 – Бондаренко, 47 (пен.), Траоре, 52, Келсі, 80

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Колос до цього ніколи не перемагав Шахтар. Невдала серія продовжилася і після матчу 28 квітня. Хоча клуб з Ковалівки в першому таймі й "відправив в нокдаун" суперника, коли Оріховський відзначився. Сталося це після того, як мало не з центру поля було закидання у штрафний майданчик "гірників", де Чоботенко скинув м'яч на Оріховського, який і пробив мало не в падінні.

Усі намагання гостей ще в першому таймі зрівняти рахунок ні до чого не призвели. Тож другий тайм Шахтар розпочав з подвійної заміни – на поле вийшов Зубков та Конопля. І це мало не одразу дало результат. Бо вже за хвилину "помаранчево-чорні" заробили право на пенальті. Удар з позначки реалізував Бондаренко. А ще через п'ять хвилин Бондаренко виступив асистентом, а голом відзначився Траоре.

Попри два пропущені голи на початку тайму, Колос і далі намагався тиснути на ворота суперника. Але й гравці Шахтаря не відсиджувалися в захисті.

На 79-й хвилині в складі Шахтаря відбулася чергова заміна – замість Траоре вийшов Келсі. І чи не першим своїм дотиком до м'яча він забив гол – після подачі з кутового м'яч влучив в штангу після удару Бондаренка. Келсі першим опинився на добиванні, відправивши м'яч у ворота Волинця.

Шахтар перемагає і збільшує відрив від суперників в турнірній таблиці. "Гірники" і далі на першому місці. Колос залишився на шостому місці. Команда втратила шанс наблизитися до п'ятої Олександрії. А від сьомої Ворскли їх і далі відділяє лише одне очко. При цьому полтавці ще свій матч 23 туру не зіграли.

Відеоогляд матчу Колос – Шахтар