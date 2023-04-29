Зоря – Чорноморець 3:1

Голи: Герреро, 16, Антюх 34, Русин, 80 – Єрмаков, 45

Обидві команди демонструють дуже пристойні результати у весняній частині чемпіонату. Луганці наразі ведуть боротьбу за місце в Лізі чемпіонів, а одесити, відштовхнувшись від дна турнірної таблиці, намагаються наблизитися до єврокубкової зони. Тож футбольних уболівальників очікував безкомпромісний поєдинок, пише 24 Канал.

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Тренерська перемога ван Леувена

Роман Григорчук не міг розраховувати у звітному матчі на форварда Даниїла Алефіренка через перебір жовтих карток. Втрата забивного нападника позначилася на атакувальному потенціалі "моряків".

Підопічні Патріка ван Леувена з перших хвилин розпочали тиск на ворота гостей. Вже на 16-й хвилині зустрічі панамець Герреро приймав поздоровлення від партнерів по команді. Форвард скористався пасом Бражка та відправив м'яч повз Непогодова.

Подвоїв рахунок у зустрічі ексгравець Динамо Денис Антюх. Вінгер красивим ударом поцілив у дальній кут воріт Чорноморця.

Здавалося, що на перерву команди підуть за рахунку 2:0, але на останній хвилині першого тайму Єрмаков головою замкнув подачу Бадібанги та повернув інтригу в матчі.

Друга половина зустрічі розпочалася з пресингу "моряків". Проте гравці Зорі залюбки йшли в контратаки, використовуючи вільні зони у захисті одеситів. Могли збільшувати перевагу Зорі Русин та Герреро, які не скористалися чудовими можливостями.

На 80-й хвилині Русин все ж таки досяг свого. Комбінація за участю Антюха та Герреро завершилася пасом на форварда Зорі, який пробив голкіпера "моряків".

До завершення матчу жодній з команд не вдалося змінити рахунок на табло. Тож команда ван Леувена здобула третю поспіль перемогу.