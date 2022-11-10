Динамо у єврозоні, синхронні перемоги аутсайдерів: турнірна таблиця УПЛ після 12 туру
Звітний тур чемпіонату України був винесений на середину тижня. Він видався не надто результативним, але дуже напруженим. Розповідаємо, чим він запам'ятався для вболівальників.
У четвер закінчився 12 тур чемпіонату України з футболу. Пройшов він посеред тижня завдяки відсутності єврокубкового навантаження та ознаменувався багатьма повітряними тривогами.
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Втім, всі вісім матчів були завершині. Сам тур вийшов не дуже результативним – всього 18 голів було забито, це в середньому 2 м'ячі на поєдинок, пише 24 канал. При цьому у 12 турі було показано аж сім червоних карток, тобто майже по одній на гру. Результати наступні:
- Металіст – Металіст 1925 0:0
- Інгулець – Зоря 1:0
- Кривбас – Ворскла 1:0
- Колос – Дніпро-1 1:3
- Верес – Шахтар 0:2
- Львів – Рух 2:1
- Минай – Чорноморець 0:1
- Динамо – Олександрія 3:1
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Дніпро-1
|11
|10
|1
|0
|27:6
|31
|2
|Шахтар
|10
|8
|2
|0
|23:5
|26
|3
|Зоря
|11
|7
|1
|3
|23:16
|22
|4
|Олександрія
|10
|6
|2
|2
|18:12
|20
|5
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|18:12
|19
|6
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15:15
|17
|7
|Колос
|11
|4
|3
|4
|10:14
|15
|8
|Металіст
|11
|4
|3
|4
|15:18
|15
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13:15
|14
|10
|Рух
|11
|3
|2
|6
|13:18
|11
|11
|Металіст 1925
|11
|2
|5
|4
|9:16
|11
|12
|Львів
|11
|2
|3
|6
|9:17
|9
|13
|Кривбас
|11
|2
|3
|6
|7:13
|9
|14
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7:13
|9
|15
|Інгулець
|10
|1
|4
|5
|8:14
|7
|16
|Чорноморець
|11
|1
|3
|7
|6:17
|6
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Гонка бомбардирів:
- Віталій Буяльський (Динамо) – 9
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 9
- Максим Прядун (Металіст) – 6
- Данило Сікан (Шахтар) – 6
- Таллес (Рух) – 5
Основні моменти:
- Дніпро-1 та Шахтар синхронно здобули впевнені перемоги над претендентами на єврокубки – Колос та Верес відповідно. П'ятиочковий гандикап на користь дніпрян зберігся, але донеччани мають гру в запасі.
- Хет-триком у ворота Колоса відзначився Артем Довбик. Це дозволило нападнику Дніпра-1 наздогнати Віталія Буяльського на очолити бомбардирські перегони.
- Сам Віталій також забив у цьому турі Олександрії. Його Динамо не мало суттєвих проблем із нині четвертою командою, а дебютним голом за киян відзначився голандець Джастін Лонвейк.
- Перемога дозволила "біло-синім" вперше за сезон потрапити до єврокубкової зони. Команда Мірчі Луческу всього на бал відстає від тої ж Олександрії.
- Одразу два дербі відбулись у 12 турі – харківське та львівське. І якщо "металісти" переможця не визначили, то у Львові місцева однойменна команда переграла Рух (2:1).
- До слова, у цьому матчі відбулась білоруська дуель тренерів – Олег Дулуб переграв Леоніда Кучука. Перемога дозволила Львову залишити зону перехідних матчей.
- Загалом всі чотири команди, які були на дні турнірної таблиці перед туром, виграли свої матчі. Особливо потішили своїх вболівальників Інгулець та Чорноморець, для яких це перші перемоги в турі.
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Розклад 13 туру УПЛ:
- 13 листопада, 13:00. Ворскла – Дніпро-1
- 13 листопада, 13:00. Олександрія – Верес
- 13 листопада, 15:00. Шахтар – Зоря
- 13 листопада, 15:00. Динамо – Колос
- 13 листопада, 15:00. Металіст 1925 – Інгулець
- 14 листопада, 13:00. Металіст – Кривбас
- 14 листопада, 14:00. Чорноморець – Львів
- 14 листопада, 15:00. Рух – Минай