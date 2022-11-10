Динамо у єврозоні, синхронні перемоги аутсайдерів: турнірна таблиця УПЛ після 12 туру

10 листопада 2022 , 20:11
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Звітний тур чемпіонату України був винесений на середину тижня. Він видався не надто результативним, але дуже напруженим. Розповідаємо, чим він запам'ятався для вболівальників.

У четвер закінчився 12 тур чемпіонату України з футболу. Пройшов він посеред тижня завдяки відсутності єврокубкового навантаження та ознаменувався багатьма повітряними тривогами.

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Втім, всі вісім матчів були завершині. Сам тур вийшов не дуже результативним – всього 18 голів було забито, це в середньому 2 м'ячі на поєдинок, пише 24 канал. При цьому у 12 турі було показано аж сім червоних карток, тобто майже по одній на гру. Результати наступні:

  • Металіст – Металіст 1925 0:0
  • Інгулець – Зоря 1:0
  • Кривбас – Ворскла 1:0
  • Колос – Дніпро-1 1:3
  • Верес – Шахтар 0:2
  • Львів – Рух 2:1
  • Минай – Чорноморець 0:1
  • Динамо – Олександрія 3:1

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Дніпро-1 11 10 1 0 27:6 31
2 Шахтар 10 8 2 0 23:5 26
3 Зоря 11 7 1 3 23:16 22
4 Олександрія 10 6 2 2 18:12 20
5 Динамо 10 6 1 3 18:12 19
6 Верес 12 5 2 5 15:15 17
7 Колос 11 4 3 4 10:14 15
8 Металіст 11 4 3 4 15:18 15
9 Ворскла 12 4 2 6 13:15 14
10 Рух 11 3 2 6 13:18 11
11 Металіст 1925 11 2 5 4 9:16 11
12 Львів 11 2 3 6 9:17 9
13 Кривбас 11 2 3 6 7:13 9
14 Минай 11 2 3 6 7:13 9
15 Інгулець 10 1 4 5 8:14 7
16 Чорноморець 11 1 3 7 6:17 6

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Гонка бомбардирів:

  1. Віталій Буяльський (Динамо) – 9
  2. Артем Довбик (Дніпро-1) – 9
  3. Максим Прядун (Металіст) – 6
  4. Данило Сікан (Шахтар) – 6
  5. Таллес (Рух) – 5

Основні моменти:

  • Дніпро-1 та Шахтар синхронно здобули впевнені перемоги над претендентами на єврокубки – Колос та Верес відповідно. П'ятиочковий гандикап на користь дніпрян зберігся, але донеччани мають гру в запасі.
  • Хет-триком у ворота Колоса відзначився Артем Довбик. Це дозволило нападнику Дніпра-1 наздогнати Віталія Буяльського на очолити бомбардирські перегони.
  • Сам Віталій також забив у цьому турі Олександрії. Його Динамо не мало суттєвих проблем із нині четвертою командою, а дебютним голом за киян відзначився голандець Джастін Лонвейк.
  • Перемога дозволила "біло-синім" вперше за сезон потрапити до єврокубкової зони. Команда Мірчі Луческу всього на бал відстає від тої ж Олександрії.
  • Одразу два дербі відбулись у 12 турі – харківське та львівське. І якщо "металісти" переможця не визначили, то у Львові місцева однойменна команда переграла Рух (2:1).
  • До слова, у цьому матчі відбулась білоруська дуель тренерів – Олег Дулуб переграв Леоніда Кучука. Перемога дозволила Львову залишити зону перехідних матчей.
  • Загалом всі чотири команди, які були на дні турнірної таблиці перед туром, виграли свої матчі. Особливо потішили своїх вболівальників Інгулець та Чорноморець, для яких це перші перемоги в турі.

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Розклад 13 туру УПЛ:

  • 13 листопада, 13:00. Ворскла – Дніпро-1
  • 13 листопада, 13:00. Олександрія – Верес
  • 13 листопада, 15:00. Шахтар – Зоря
  • 13 листопада, 15:00. Динамо – Колос
  • 13 листопада, 15:00. Металіст 1925 – Інгулець
  • 14 листопада, 13:00. Металіст – Кривбас
  • 14 листопада, 14:00. Чорноморець – Львів
  • 14 листопада, 15:00. Рух – Минай
Автор: Анатолій Дерека