Інгулець – Зоря 1:0

Гол: Марусич, 44.

Команда Патріка ван Леувена приїхала в Київ на матч з Інгульцем в якості беззаперечного фаворита. В останніх чотирьох поєдинках чемпіонату Зоря набрала максимум очок. Їх візаві, навпаки, ще жодного разу не перемагали в нинішній першості.

І дійсно, протягом всього поєдинку підопічні ван Леувена домінували на полі. Проте рахунок відкрив Інгулець. Наприкінці першого тайму форвард господарів Максим Марусич скористався пасом Андрія Смолякова і вивів свою команду вперед.

Зрівняти рахунок в матчі футболісти Зорі мали можливість на початку другої 45-хвилинки. Кирюханцев опинився на ударній позиції, але зачепився за ногу Ковальова і опинився на газоні.

Вирок судді взявся виконувати Назарій Русин. Проте м’яч після удару ексдинамівця просвистів над поперечиною.

Весь час до завершення зустрічі гравці Зорі провели в атаках. Проте досягти успіху так і не зуміли.

Відеоогляд матчу Інгулець – Зоря

Турнірне положення команд

Інгулець здобув несподівану перемогу над Зорею з рахунком 1:0. Команда Сергія Лавриненка заробила три бали і піднялася на 13 місце в турнірній таблиці. Зоря утрималась на третій сходинці, але її може обійти Олександрія, якщо переможе Динамо.