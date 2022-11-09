Колос – Дніпро-1 1:3

Голи: Мілько, 31 (пен.) – Довбик, 5 (пен.), Довбик, 36, Довбик, 77.

На середу в УПЛ були винесені три поєдинки 12 туру. В одному з них грав лідер турніру Дніпро-1, який завітав в гості до ковалівського Колоса, пише 24 канал.

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Команда Олександра Кучера у четвер невдало з'їздила в Алкмаар, де поступилась АЗ у Лізі конференцій. Втім вже на вихідних дніпряни не мали проблем з Минаєм.

На зустріч у Ковалівку відмовився їхати Амаш, який побоявся воєнної ситуації в Київській області. Втім лідер УПЛ справився і без алжирця, здобувши перемогу із рахунком 3:1.

Героєм поєдинку став форвард гостей Артем Довбик, який оформив хет-трик. На початку гри Артем влучно пробив з пенальті, а перед перервою замкнув передачу від Піхальонка.

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Між цими голами забив і Колос, реалізував пенальті Мілько. Втім на 77 хвилині Довбик забив третій з паса Громова та встановив остаточний рахунок. Цей гол дозволив Артему вийти на перше місце у бомбардирських перегонах, обігнавши Віталія Буяльського.

Дніпро-1 зберігає за собою перше місце, тоді як Колос залишається на сьомій позиції. У наступному турі дніпряни поміряються силами із Ворсклою, тоді як Колос буде битися із Динамо.

Відеоогляд матчу Колос – Дніпро-1: