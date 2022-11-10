Динамо – Олександрія 3:1

Голи: Буяльський, 10, Лонвейк, 73, Шепелєв, 89 – Шулянський, 90+2.

Посеред цього тижня проходять матчі 12 туру УПЛ. На четвер були винесені три матчі, у тому числі за участі Динамо. Київська команда на своєму стадіоні приймала сенсаційну Олександрію, пише 24 канал.

До теми Гол ексгравця Маріуполя приніс Чорноморцю першу перемогу в сезоні: відеоогляд

Підопічні Юрія Гури до цієї зустрічі виграли 6 з 9 матчів УПЛ та закріпились на четвертому місці. Динамо ж почало підійматись з підвалу таблиці, здобувши дві перемоги в останніх турах.

Матч проти "аграріїв вдало почався для Динамо. Вже на 10 хвилині кияни провели разючу атаку. Циганков прорвався по флангу і побачив набігаючого Буяльського. Віктор скотив на хавбека і той в дотик пробив у кут воріт Білика.

Відео голу Буяльського:

Для Віталія це вже дев'ятий гол в УПЛ і він наздоганяє Артема Довбика у бомбардирських перегонах. Олександрія намагалась відповідати, але кияни були гострішими. Циганков і сам міг би забити, коли його у карному майданчику смикнули за футболку.

Читайте також Дулуб переграв Кучука: Львів у більшості здобув перемогу в дербі

Втім арбітр не поставив очевидний пенальті. Але вже за кілька хвилин Динамо забило. Циганков прострілив з флангу на Лонвейка, який більярдним ударом в кут відкрив залік своїм голам за киян.

Добив суперника Шепелєв. Під завісу поєдинку Володимир після кутового підхопив м'яч на вході у майданчик м'яч, пройшов з ним майже до лицьової лінії, хитнув Цурікова та потужно пробив у верхній кут воріт суперника.

Втім гості не пішли з поля без забитого гола. Мустафаєв прийняв м'яч на куті воротарського майданчика Динамо та пробив з-під захисника. Нещерет парирував, але першим на добиванні опинився Шулянський.

Перемога дозволяє "біло-синім" вперше в сезоні піднятись у єврокубкову зону. Динамо тепер п'яте і всього в одному балі від Олександрії. У наступному турі підопічні Луческу зіграють з Колосом, тоді як "аграрії" протистоятимуть Вересу.