Марсель полетів додому без Маліновського: чому українець запізнився на літак

У неділю, 19 лютого, Марсель зіграв виїзний матч проти Тулузи. "Провансальці" здобули вольову перемогу 2:3 та продовжують боротьбу з ПСЖ за чемпіонство Ліги 1.

Після поєдинку команда Ігоря Тудора поверталась додому, але без Руслана Маліновського. Все через те, що українець разом із Сеадом Колашинацом та Еріком Байї відправились на проходження допінг-тесту. Якщо двоє останніх встигнули на рейс, то Маліновського затримали на процедурі.

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Причина такого інциденту

Руслану довелось повертатись із Тулузи у Марсель на самоті. Через це Маліновський усю ніч після виїзного матчу провів в автівці, якою повертався додому. Відстань між двома французькими містами складає майже 404 кілометри, а автомобілем на дорогу потрібно витратити у середньому 4 години.

Через цей інцидент півзахисник збірної України отримав додатковий вихідний від головного тренера "провансальців", аби відпочити від складної дороги.

Маліновський грає у Марселі на правах оренди, але в угоді є опція обов'язкового викупу контракту футболіста. За нову команду встиг зіграти 9 матчів, у яких забив 2 голи.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Тулузою команда Тудора не випала з боротьби за чемпіонство Ліги 1. Відставання від лідера сезону ПСЖ складає 5 балів – 57 проти 52-х очок у Марселя.

Вже 26 лютого клуб українця зіграє один із ключових матчів у золоті медалі французької першості. "Провансальці" приймуть вдома ПСЖ у рамках 25-го туру Ліги 1. Звитяга підопічних Тудора у цьому поєдинку може скоротити відставання Марселя від лідера сезону до двох пунктів.