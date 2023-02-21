После поединка команда Игоря Тудора возвращалась домой, но без Руслана Малиновского. Все потому, что украинец вместе с Сеадом Колашинацом и Эриком Байи отправились на прохождение допинг-теста. Если два последних успели на рейс, то Малиновского задержали на процедуре.
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Причина такого инцидента
Руслану пришлось возвращаться из Тулузы в Марсель в одиночестве. Поэтому Малиновский всю ночь после выездного матча провел в автомобиле, которым возвращался домой. Расстояние между двумя французскими городами составляет около 404 километров, а автомобилем на дорогу нужно потратить в среднем 4 часа.
Из-за этого инцидента полузащитник сборной Украины получил дополнительный выходной от главного тренера "провансальцев", чтобы отдохнуть от сложной дороги.
Напомним, что благодаря победе над Тулузой команда Тудора не выпала из борьбы за чемпионство Лиги 1. Отставание от лидера сезона ПСЖ составляет 5 баллов – 57 против 52 очков у Марселя.
Уже 26 февраля клуб украинца сыграет один из ключевых матчей в золотых медалях французского первенства. "Провансальцы" примут дома ПСЖ в рамках 25-го тура Лиги 1. Победа подопечных Тудора в этом поединке может сократить отставание Марселя от лидера сезона до двух пунктов.