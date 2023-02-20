Тулуза – Марсель 2:3

Голи: Даллінга, 3, Онайву, 87 – Мбемба, 52, Ундер, 59, Тавареш, 78.

У чемпіонаті Франції завершився 24 тур Ліги 1. В останньому поєдинку вікенду Марсель грав на виїзді із середняком турніру Тулузою, пише 24 канал.

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На відміну від останніх ігор Олімпіка Руслан Маліновський залишився на лаві запасних. Його місце в основі зайняв інший зимовий новачок Унахі.

Перший тайм у гостей не вдався, адже Тулуза забила ранній гол завдяки Даллінзі. Загалом господарі мали ігрову перевагу над фаворитом, тому втрата очок для команди Тудора була близька.

Вбивчий другий тайм

Гру зміг перевернути в тому числі і вихід Маліновського після перерви. Українець замінив саме Унахі і Марсель захопив ініціативу та буквально зім'яв опонента.

До забитих м'ячв Руслан причетний не був. Олімпік забив двічі після кутового на добиванні. Спочатку голом відзначився Мбемба, а згодом непоганий удар вдався Ундеру.

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Добив суперника Тавареш, який дальнім ударом вразив ворота господарів. Тулуза змогла забити ще один гол під завісу гри, але зрівняти рахунок вже не було ресурсу.

Таким чином Марсель здобуває 16-ту перемогу в чемпіонаті та залишається на другій сходинці у двох очках попереду Монако. Відстань від лідера ПСЖ становить п'ять балів. До слова, у наступному турі команда Руслана Маліновського зіграє вдома як раз із парижанами.

Відеоогляд матчу Тулуза – Марсель: