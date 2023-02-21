Після поєдинку команда Ігоря Тудора поверталась додому, але без Руслана Маліновського. Все через те, що українець разом із Сеадом Колашинацом та Еріком Байї відправились на проходження допінг-тесту. Якщо двоє останніх встигнули на рейс, то Маліновського затримали на процедурі.

До теми В гонитві за ПСЖ: Маліновський виходом на заміну перевернув гру Марселя – відеоогляд матчу

Причина такого інциденту

Руслану довелось повертатись із Тулузи у Марсель на самоті. Через це Маліновський усю ніч після виїзного матчу провів в автівці, якою повертався додому. Відстань між двома французькими містами складає майже 404 кілометри, а автомобілем на дорогу потрібно витратити у середньому 4 години.

Через цей інцидент півзахисник збірної України отримав додатковий вихідний від головного тренера "провансальців", аби відпочити від складної дороги.

Цікаво! Маліновський грає у Марселі на правах оренди, але в угоді є опція обов'язкового викупу контракту футболіста. За нову команду встиг зіграти 9 матчів, у яких забив 2 голи.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Тулузою команда Тудора не випала з боротьби за чемпіонство Ліги 1. Відставання від лідера сезону ПСЖ складає 5 балів – 57 проти 52-х очок у Марселя.

Вже 26 лютого клуб українця зіграє один із ключових матчів у золоті медалі французької першості. "Провансальці" приймуть вдома ПСЖ у рамках 25-го туру Ліги 1. Звитяга підопічних Тудора у цьому поєдинку може скоротити відставання Марселя від лідера сезону до двох пунктів.