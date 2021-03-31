Тім Цзю брутально нокаутував Хогана: відео

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Джерело:

24 канал

Австралійський боксер російського походження Тім Цзю здобув чергову перемогу на професійному ринзі. У середу, 31 березня, Цзю в Австралії здолав Денніса Хогана.

Кут Хогана викинув рушник

Бій Цзю з Хоганом відбувся у рамках першої середньої ваги. Поєдинок тривав усього 5 раундів.

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На початку 5 раунду Хоган пропустив важкий аперкот і побував у нокдауні. 26-річний Цзю добив суперника протягом усього раунду.

У підсумку кут Хогана викинув рушник, який сигналізував поразку ірландця.

Що відомо про Тіма Цзю

  • Боксер є сином колишнього чемпіона світу росіянина Кості Цзю. Останній переїхав в Австралію у 1992 році.
  • Тім Цзю народився в Австралії та провів усі 18 поєдинків у межах цього материка.
  • Серед професіоналів Тім Цзю чинний чемпіон за версією WBO Global, IBF Australasian та тимчасовий чемпіон Океанії за версією WBA.