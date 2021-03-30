Українська боксерка спотворила лице суперниці, але програла бій: фото
У рамках відкритого чемпіонату Німеччини з боксу 27 березня виступила українка Аліна Зайцева. Суперницею українки стала німкеня Шаєнн Хенсон.
Джерело:24 канал
Українка перетворила обличчя суперниці на відбивну
Боксерки не змогли пройти усю дистанцію поєдинку через травми 23-річної Хенсон. Унаслідок отриманих ударів на обличчі Хенсон з'явилися великі гематоми.
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Відтак, поєдинок був зупинений. При цьому перемога дісталася німецькій спортсменці, адже на момент зупинки бою вона лідирувала за очками.
У професійному боксі перемога б дісталася 21-річній українці технічним нокаутом.
Після поєдинку володарка титулу BDB International German Championship опублікувала світлини свого обличчя до бою та після. Різниця очевидна.
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