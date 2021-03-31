Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю одержал очередную победу на профессиональном ринге. В среду, 31 марта, Цзю в Австралии одолел Дэнниса Хогана.

Угол Хогана выбросил полотенце

Бой Цзю с Хоганом состоялся в рамках первого среднего веса. Поединок длился всего 5 раундов.

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В начале 5 раунда Хоган пропустил тяжелый апперкот и побывал в нокдауне. 26-летний Цзю добивал соперника на протяжении всего раунда.

В итоге угол Хогана выбросил полотенце, которое характеризуется поражение ирландца.

TSZYU BEAUTY - With a fifth round KO, Tim Tszyu has done it!



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Что известно о Тиме Цзю