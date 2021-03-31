Тим Цзю брутально нокаутировал Хогана: видео
Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю одержал очередную победу на профессиональном ринге. В среду, 31 марта, Цзю в Австралии одолел Дэнниса Хогана.
Источник:24 канал
Угол Хогана выбросил полотенце
Бой Цзю с Хоганом состоялся в рамках первого среднего веса. Поединок длился всего 5 раундов.
Достойно внимания Украинская боксерка изуродовала лицо соперницы, но проиграла бой: фото
В начале 5 раунда Хоган пропустил тяжелый апперкот и побывал в нокдауне. 26-летний Цзю добивал соперника на протяжении всего раунда.
В итоге угол Хогана выбросил полотенце, которое характеризуется поражение ирландца.
Что известно о Тиме Цзю
- Боксер является сыном бывшего чемпиона мира россиянина Кости Цзю. Последний переехал в Австралию в 1992 году.
- Тим Цзю родился в Австралии и провел все 18 поединков в пределах этого материка.
- Среди профессионалов Тим Цзю действующий чемпион по версии WBO Global, IBF Australasian и временный чемпион Океании по версии WBA.
Поделиться новостью