Австралійський боксер російського походження Тім Цзю здобув чергову перемогу на професійному ринзі. У середу, 31 березня, Цзю в Австралії здолав Денніса Хогана.

Кут Хогана викинув рушник Бій Цзю з Хоганом відбувся у рамках першої середньої ваги. Поєдинок тривав усього 5 раундів. Варте уваги Українська боксерка спотворила лице суперниці, але програла бій: фото На початку 5 раунду Хоган пропустив важкий аперкот і побував у нокдауні. 26-річний Цзю добив суперника протягом усього раунду. У підсумку кут Хогана викинув рушник, який сигналізував поразку ірландця. TSZYU BEAUTY - With a fifth round KO, Tim Tszyu has done it!



MORE: https://t.co/9SCDe3Mqdh pic.twitter.com/XQla3Dkoce — MAIN EVENT (@MainEventTV) March 31, 2021 Що відомо про Тіма Цзю Боксер є сином колишнього чемпіона світу росіянина Кості Цзю. Останній переїхав в Австралію у 1992 році.

Тім Цзю народився в Австралії та провів усі 18 поєдинків у межах цього материка.

Серед професіоналів Тім Цзю чинний чемпіон за версією WBO Global, IBF Australasian та тимчасовий чемпіон Океанії за версією WBA.