"Ця права рука вирубила б і коня": Белью – про перемогу Джошуа над Нганну

Колишній чемпіон світу Тоні Белью прокоментував перемогу Ентоні Джошуа над Френсісом Нганну. На думку Белью, від удару Ей Джея було неможливо встояти на ногах.

Британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді.

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Белью: Джошуа – нереальний екземпляр

Ексчемпіон світу в двох дивізіонах Тоні Белью прокоментував результат бою. На його думку, колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі здобув справедливу і заслужену перемогу.

"Він прийшов і покарав Нганну за кожну помилку. Він тиснув на нього джебом, тиск передньою ногою був чудовим, і ця права рука вирубила б і коня, дійсно вирубила б.

Джошуа – нереальний екземпляр. Ви повинні віддати величезну заслугу йому та Бену Девісону в партнерстві, яке вони зараз формують. Я думаю, це було абсолютно блискуче.

Думаю, те, що Джошуа провів 4 бої за 12 місяців є винятком для будь-якого бійця, особливо для такої зірки, як Джошуа", – сказав Белью.

Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця дві поразки, в тому числі дві від українці Олександра Усика.

Тепер Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком та Тайсоном Ф'юрі.