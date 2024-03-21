Британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді.

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Белью: Джошуа – нереальний екземпляр

Ексчемпіон світу в двох дивізіонах Тоні Белью прокоментував результат бою. На його думку, колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі здобув справедливу і заслужену перемогу.

"Він прийшов і покарав Нганну за кожну помилку. Він тиснув на нього джебом, тиск передньою ногою був чудовим, і ця права рука вирубила б і коня, дійсно вирубила б.

Джошуа – нереальний екземпляр. Ви повинні віддати величезну заслугу йому та Бену Девісону в партнерстві, яке вони зараз формують. Я думаю, це було абсолютно блискуче.

Думаю, те, що Джошуа провів 4 бої за 12 місяців є винятком для будь-якого бійця, особливо для такої зірки, як Джошуа", – сказав Белью.

Варто знати. Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця дві поразки, в тому числі дві від українці Олександра Усика.

Тепер Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком та Тайсоном Ф'юрі.