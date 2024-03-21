Британская звезда хевивейта Энтони Джошуа одержал зрелищную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, брутально нокаутировав камерунца во втором раунде.

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Белью: Джошуа – нереальный экземпляр

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Тони Белью прокомментировал результат боя. По его мнению, бывший обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе одержал справедливую и заслуженную победу.

"Он пришел и наказал Нганну за каждую ошибку. Он давил на него джебом, давление передней ногой было великолепным, и эта правая рука вырубила бы и коня, действительно вырубила бы.

Джошуа – нереальный экземпляр. Вы должны отдать огромную заслугу ему и Бену Дэвисону в партнерстве, которое они сейчас формируют. Я думаю, это было абсолютно блестяще.

Думаю, то, что Джошуа провел 4 боя за 12 месяцев является исключением для любого бойца, особенно для такой звезды, как Джошуа", – сказал Белью.

Стоит знать. Джошуа одержал 28-ю победу на профессиональном ринге. В пассиве британца два поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.

Теперь Энтони имеет все шансы подраться с будущим абсолютным чемпионом мира, который должен определиться 18 мая в поединке между Усиком и Тайсоном Фьюри.