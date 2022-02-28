Цуренко звернулася до МакГрегора з проханням допомогти Україні

Відома українська тенісистка Леся Цуренко звернулася до суперзірки ММА Конора МакГрегора, закликавши ірландця допомогти Україні, яка бореться з Росією.

Спортсменка закликала ірландця допомогти українському народові у війні із Російською Федерацією.

До слова Рускіє, ми кістками поляжемо, але рабами не будемо, – біатлоністка Білосюк

"Гей, Коноре, поки люди України борються на своїй землі із загарбниками, лідер Росії посилає до нас свої війська та чеченських бандитів, щоб убити наш народ. Як ірландець, ви повинні боротися за незалежність та свободу. Можеш допомогти нам?" – написала спортсменка.

Спортсмени доєднуються до української армії

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.

Сергія Стаховський, який нещодавно закінчив кар'єру професійного тенісиста, записався у запас української армії.

Ряди територіальної оборони міст поповнили ексфутболіст Михайло Кополовець та боксер Василь Ломаченко.

Також дзюдоїст Георгій Зантарая взяв зброю до рук. На своїй сторінці в інстаграмі спортсмен виклав сторіс, у якому показав автомат на фоні українського прапора та герба.

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