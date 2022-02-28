Спортсменка закликала ірландця допомогти українському народові у війні із Російською Федерацією.

До слова Рускіє, ми кістками поляжемо, але рабами не будемо, – біатлоністка Білосюк

"Гей, Коноре, поки люди України борються на своїй землі із загарбниками, лідер Росії посилає до нас свої війська та чеченських бандитів, щоб убити наш народ. Як ірландець, ви повинні боротися за незалежність та свободу. Можеш допомогти нам?" – написала спортсменка.

Спортсмени доєднуються до української армії

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