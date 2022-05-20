Цуренко вперше за 3 роки пройшла в основну сітку Ролан Гаррос

Українська тенісистка Леся Цуренко стала переможницею кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У фіналі вона здолала представницю Японії.

Леся Цуренко – Юкі Наїто 2:1 (2:6, 7:6 (0), 6:2)

У фіналі кваліфікації Ролан Гаррос зіграла лише одна українська тенісистка – Леся Цуренко. Українка у перших двох раундах обійшла колумбійку Емільяно Аранґо та італійку Сару Еррані, пише 24 канал.

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Українська тенісистка наразі посідає 121-ше місце у світовому рейтингу. Її суперницею була представниця Японії Юкі Наїто (№219 WTA). Тенісистки вперше грали між собою на професійному рівні.

Через дощову погоду у Парижі матч розпочався на декілька годин пізніше. Гра розпочалася з брейку, який оформила українка.

Проте втримати його Леся не змогла – Наїто зробила зворотний брейк, а потім ще двічі взяла подачу Цуренко та виграла сет із рахунком 6:2.

Ключовою ж стала друга партія. Вона тривала понад годину та завершилася перемогою українки на тай-брейку – 7:6 (7:0). Натомість уже третій сет став легкою прогулянкою для Цуренко – 6:2.

Ролан Гаррос: що відомо

Востаннє Цуренко грала в основі Ролан Гаррос у 2019 році, коли дійшла до 3-го раунду. Її найкращий результат на турнірі – 1/8 фіналу 2018 року.

З основної сітки розпочнуть гру три українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Еліна Світоліна знялася зі змагань та вперше за 11 років пропустить Ролан Гаррос. Титулована українська тенісистка повідомила про вагітність.

Перед початком турніру президент федерації тенісу Франції Жиль Мореттон повідомив, що росіяни та білоруси зможуть виступити на відкритому чемпіонаті Франції.

За його словами федерація тенісу Франції, дотримується декларації від 9 березня 2022 року, яку підписали всі спортивні міністерства Європейського союзу та інші країни, що приєдналися, згідно з якою російські та білоруські спортсмени мають виступати в нейтральному статусі.

Відкритий чемпіонат Франції візьме старт 22 травня і триватиме до 5 червня. Переможниця турніру заробить 2,2 мільйони євро призових.