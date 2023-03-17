Повернення в ЛЧ чи щось інше: Маліновський назвав одну з причин, чому перейшов у Марсель

Руслан Маліновський назвав фактор, який привабив його перебратись із Аталанти у Марсель. Український півзахисник назвав ціль "провансальців" у поточному сезоні.

29-річний футболіст розповів, що він разом із командою хочуть повернути Лігу чемпіонів у Марсель. Руслан Маліновський навіть натякнув на можливий трофей.

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Маліновський: Ми хочемо повернутись у Лігу чемпіонів

Також українець зізнався, що йому імпонує той стиль гри, який показує Марсель. За словами Маліновського, це був один із факторів, чому він змінив італійську Серію А на французьку Лігу 1.

Ми хочемо повернутися в Лігу чемпіонів і щось виграти. Мені подобається наш стиль гри, це також одна з причин, чому я перейшов сюди. Ми граємо в динамічний футбол, пресингуємо, контролюємо м'яч, команда постійно атакує,

– заявив Маліновський.

Слова Руслана можуть втілитись у реальність. Марсель після 27 турів йде на другому місці у Лізі 1, маючи у своєму активі 56 балів. "Провансальці" поступаються лише лідеру чемпіонату ПСЖ 10 очками.

Із Кубка країни команда Ігоря Тудора вилетіла від скромного Аннесі, хоча на шляху до чвертьфіналу вибила якраз ПСЖ.

Коротко про перехід Маліновського у Марсель