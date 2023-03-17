7 березня лондонський клуб впевнено обіграв у матчі-відповіді дортмундську Боруссію 2:0. Хоча першу зустріч Челсі програло "джмелям" 1:0. 17 березня "аристократи" дізнаються свого суперника у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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Лише балачки чи реальне завдання

На одному з клубних заходів головний тренер "синіх" Грем Поттер зробив сміливу заяву щодо єврокубків. Наставник заявив, що його команда спробує замахнутись на перемогу у Лізі чемпіонів. Такі слова тренера викликали бурхливу реакцію уболівальників та ведучого.

Ми спробуємо перемогти Евертон, потім подивимося жеребкування, а потім спробуємо виграти цю кляту Лігу чемпіонів,

– заявив Поттер.

Поттер заговорив про перемогу Челсі у ЛЧ: дивіться відео

Нагадаємо, що Челсі виграло свою групу "Е" у Лізі чемпіонів, здобувши 13 балів за 6 турів. Команда Поттера випередила другий Мілан на 3 пункти.

Наступного дня після жеребкування на Челсі чекає домашня гра АПЛ проти Евертона (18 березня). Початок зустрічі о 19:30. Це буде українське дербі в Англії – Михайло Мудрик зіграє проти Віталія Миколенка.

Додамо, що у новому сезоні Челсі буде складно розраховувати на єврокубки. Лондонський клуб йде на 10-й позиції в АПЛ, маючи у своєму активі 37 балів. До зони єврокубків відставання у 7 балів (до Ньюкасла). А от до ЛЧ в 11 очок (до четвертого Тоттенхема).