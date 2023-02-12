Марсель забивав у кожному з таймів та здобув перемогу над Клермоном із рахунком 0:2. Дубль у ворота господарів оформив Алексіс Санчес, пише 24 канал.
Детальніше про матч ПСЖ все ближче: Маліновський допоміг Марселю здобути важливу перемогу у чемпіонаті – відео голів
Провокація по-американськи
Руслан Маліновський розпочав поєдинок із перших хвилин та відіграв увесь матч. Була в українця реальна нагода забити. Руслан взявся пробивати штрафний Марселя з-за меж штрафного майданчика. Але удар у Маліновського взагалі не вдався. Він пробив високо на трибуну, яка розміщувалась за воротами суперника у першому таймі.
Коментатори телеканалу BeinSportUSA ганебно та водночас провокаційно прокоментували невдалий штрафний від українського півзахисника "провансальців".
Американські коментатори у прямій трансляції змінили громадянство Маліновського. На їх думку, Руслан є росіянином. Однак на цьому американці не зупинились. Вони заявили, що український футболіст відправив цей м'яч на Москву. Чи вам не провокацію від американських коментаторів? Не потрібно ганьбити союзників України у війні проти Росії.
Відео провокації коментаторів у бік Маліновського
Руслан вже відреагував у твітері на таку помилку коментаторів. Маліновський позначив у коментарях під публікацією сторінки американського телеканалу BeinSportUSA та коментатора, який зганьбився, Філа Шейн.
Що трапилось?,
– запитав у них Маліновський.
Реакція Маліновського на ганебні жарти американців / Скриншот із твітеру Fedir Fedko
Наразі американська сторона ніяк не прокоментувала принизливі жарти у прямому ефірі у бік українця.
До слова. Маліновський провів свій 6-й матч за Марсель, у яких забив 2 голи. Руслан перервав свою гольову серію з двох поспіль поєдинків за "провансальців".
Перемога 0:2 над Клермоном дозволила Марсель наблизитись до ПСЖ, який лідирує у Лізі 1. Відставання від парижан складає тепер 5 балів. Нагадаємо, що у цьому турі паризький клуб несподівано програв Монако 3:1.