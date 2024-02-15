Забаганки "гірників" не під силу італійцям: чому стих інтерес грандів Серії А до Судакова

Донецький Шахтар проводить останні приготування до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи. Вже 15 лютого "гірники" зіграють свій перший поєдинок проти французького Марселя.

Разом із командою до цього матчу готується й Георгій Судаков, про якого гуділа європейська преса та інсайдери. Усі сватали півзахисника збірної України в Італію, але він продовжив контракт із Шахтарем.

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Італійці не готові до таких фінансових смаків Шахтаря

Журналісти закривали очі та вже уявляли українського гравця у футболці Наполі чи Ювентуса, але наразі таке можливе лише в уяві. Хоча гендиректор Шахтаря Сергій Палкін повідомляв, що клуб відхилив 40-мільйонну пропозицію від одного з колективів. У ЗМІ гадали, що мова йшла про Наполі, яке було готове викласти таку солідну суму за 21-річного українця.

2 лютого 2024-го Судаков підписав нову угоду з донецьким клубом, яка розрахована до кінця 2028-го року. Палкін виклав світлину із Георгієм, натякнувши на клаусулі у 150 мільйонів євро. Цю суму підтвердив й відомий інсайдер Фабріціо Романо. Натомість українська преса спростовувала подібну інформацію.

Такі цифри відлякали й усіх претендентів на головну зірку Шахтаря. Наполі та Ювентус виключили Судакова із трансферних списків. Щоправда, є чутки про інтерес від англійських клубів, які мають щедріші фінансові можливості, ніж команди Серії А.

Також була інформація, що Наполі спробує підсилитись Судаковим вже влітку 2024-го, але для цього клубу потрібно виконати поставлені перед собою завдання на сезон.

Якщо Маріно Пушич випустить Судакова на поле, то ця гра Ліги Європи буде для Георгія 19-ю у поточному сезоні-2023/2024. Наразі у півзахисника в активі 3 голи та 1 асист.

Відзначимо, що в одному із інтерв'ю колишній голкіпер Шахтаря, а нині португальської Бенфіки Анатолій Трубін зізнався, що хотів би побачити в складі "орлів" Судакова та ще двох колишніх одноклубників.

Перша зустріч Шахтаря та Марселя розпочнеться 15 лютого о 19:45 (за Києвом) у німецькому Гамбургу. Це буде третя в історії гра між цими європейськими клубами.