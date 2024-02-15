Попри підготовку з'явилась інформація про кадрову проблему у команді. Одразу троє бразильців відмовляються повертатись до України після закордонних зборів.

Оце так Отримали офіційний дозвіл: клуб УПЛ повідомив про довгоочікуване повернення фанатів на трибуни

Хто боїться війни в Україні

Мова йде про Вітіньйо, Гільєрме Варжао та Маркос Андре.

Легіонери турбуються про свою безпеку, адже Дніпро-1 базується у Дніпрі, яке ледь не щодня страждає від ворожих обстрілів.

Відзначимо, що через цю причину дніпряни вже втрачали своїх іноземних гравців.

Зверніть увагу! Вже 25 лютого дніпряни домашнім матчем проти Минаю відновлять для себе сезон-2023/2024 в УПЛ. Поєдинок розпочнеться о 13:00 та відкриє суботню програму 18-го туру.

Першу частину сезону підопічні Юрія Максимова закінчили на 2-му місці турнірної таблиці, набравши 34 бали у 17-ти турах. Стільки ж очок у несподіваного лідера УПЛ Кривбаса.

Що відомо про легіонерів, які відмовляються від повернення в Україну