Попри підготовку з'явилась інформація про кадрову проблему у команді. Одразу троє бразильців відмовляються повертатись до України після закордонних зборів.
Оце так Отримали офіційний дозвіл: клуб УПЛ повідомив про довгоочікуване повернення фанатів на трибуни
Хто боїться війни в Україні
Мова йде про Вітіньйо, Гільєрме Варжао та Маркос Андре.
Легіонери турбуються про свою безпеку, адже Дніпро-1 базується у Дніпрі, яке ледь не щодня страждає від ворожих обстрілів.
Відзначимо, що через цю причину дніпряни вже втрачали своїх іноземних гравців.
Першу частину сезону підопічні Юрія Максимова закінчили на 2-му місці турнірної таблиці, набравши 34 бали у 17-ти турах. Стільки ж очок у несподіваного лідера УПЛ Кривбаса.
Що відомо про легіонерів, які відмовляються від повернення в Україну
- 19-річний півзахисник Вітіньйо перебуває у Дніпро-1 на правах оренди до кінця поточного сезону-2023/2024. Після чого повернеться до бразильського Атлетіко Мінейру. У футболці українського клубу провів 8 матчів.
- 20-річний нападник Маркос Андре, як і Вітіньйо, перебуває в оренді в українському клубі до кінця цього сезону. Футболіст, права якого належать бразильському Ретро, взяв участь у 2-х поєдинках дніпрян в УПЛ.
- Щодо Гільєрме Варжао, то 20-річний правий оборонець виступає за Дніпро-1 U-19 на повноцінній основі (із березня 2023-го). Відіграв 29 матчів.