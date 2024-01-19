21-річний гравець перебрався до стану "гірників" із Палмейраса. Він гратиме під 37-м номером, а чинна угода діятиме до 31 грудня 2028 року.

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Після підписання контракту відбулася презентація новачка. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про суму трансферу, яку заплатив чинний чемпіон УПЛ за Кевіна, а також повідомив, що "гірники" відмовилися від великої пропозиції, яка надійшла у клуб щодо продажу лідера команди Георгія Судакова.

Функціонер донеччан зауважив, що існує велика ймовірність, що з роками український уболівальник більше не почує гімну Ліги чемпіонів через регрес, який відбувся в УПЛ після початку повномасштабної війни, тому "гірники" ведуть наразі таку діяльність на трансферному ринку, щоб цього не сталося.

Ми вчора відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 мільйонів євро. А сьогодні купуємо яскравого гравця, майбутню світову зірку за 12 мільйонів та додатково можливі 3 мільйони бонусами.

Про що це свідчить? Що наш президент створює, можливо, найсильнішу команду за всю історію Шахтаря. Щоб нас поважали у Європі, щоб ми вигравали європейські трофеї. Руки ми не опустимо. І робитимемо все, щоб гімн Ліги чемпіонів лунав на українських стадіонах", – заявив Палкін.

Зазначимо, що Сергій Палкін не уточнив від якого клубу була пропозиція щодо Георгія Судакова. Проте нещодавно з'явилася інформація, що ним активно цікавиться лондонський Арсенал, також був інсайд про 40 мільйонів, які пропонував Наполі, але це було дещо раніше. Третім основним претендентом на українця є Ювентус.

Довідка. У першій половині сезону-2023/2024 Георгій Судаков провів 18 матчів за Шахтар, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист.